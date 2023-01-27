مداهمات للصرافيين غير الشرعيين... هذا ما تشهده مناطق

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جهاز أمن الدولة يقوم بعملية دهم للصرافين غير الشرعيين في عدد من المناطق على خلفيّة إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل كبيرٍ.

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