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لبنان

مداهمات للصرافيين غير الشرعيين... هذا ما تشهده مناطق

Lebanon 24
27-01-2023 | 13:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جهاز أمن الدولة يقوم بعملية دهم للصرافين غير الشرعيين في عدد من المناطق على خلفيّة إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل كبيرٍ.
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