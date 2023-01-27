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لبنان
مداهمات للصرافيين غير الشرعيين... هذا ما تشهده مناطق
Lebanon 24
27-01-2023
|
13:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جهاز أمن الدولة يقوم بعملية دهم للصرافين غير الشرعيين في عدد من المناطق على خلفيّة إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل كبيرٍ.
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أمن الدولة
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