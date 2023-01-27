إصابات كورونا في لبنان تواصل الارتفاع.. كم بلغت اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "233 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1228090، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".





وعن الكوليرا، اشارت "الصحة" الى عدم يسجيل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.

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