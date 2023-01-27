إشكال بين صرافين وإستعمال آلات حادة... إليكم ما حصل!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن اشكالاً وقع بين صرافين في منطقة عين الحلوة عند مستديرة "الاميركان" تخلله عراك ما أدى الى جرح أحدهم بآلة حادة.

وقد تم نقل الجريح الى مستشفى الهمشري في صيدا لتلقي العلاج اللازم.