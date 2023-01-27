بعد انخفاضه الكبير عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 57000 و57500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل سعر عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 55000 و55500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.