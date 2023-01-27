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لبنان

بشأن رئيس الجمهورية المقبل.. فرنسا تحسم موقفها

Lebanon 24
27-01-2023 | 13:37
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إعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن "اختيار رئيس للجمهورية يعود للشعب اللبناني وليس لدينا أي رأي خاص في ذلك". 


وأكدت "الخارجية" لـ"الحدث" أنها "لن تدخل في أي جدل خاص باختيار الرئيس اللبناني المقبل".
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