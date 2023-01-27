بشأن رئيس الجمهورية المقبل.. فرنسا تحسم موقفها

إعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن "اختيار رئيس للجمهورية يعود للشعب اللبناني وليس لدينا أي رأي خاص في ذلك".





وأكدت "الخارجية" لـ"الحدث" أنها "لن تدخل في أي جدل خاص باختيار الرئيس اللبناني المقبل".

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