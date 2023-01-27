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لبنان

إطلاق نار كثيف في برج البراجنة.. ما السبب؟

Lebanon 24
27-01-2023 | 14:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن اطلاق نار كثيف سُجّل في برج البراجنة، تبيّن أنّه على خلفية حفل زفاف لآل الشبطي داخل المخيم في المنطقة.
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