تيمور جنبلاط: لتغليب لغة العقل والحوار لإيجاد الحلول

شارك رئيس "اللقاء الديمقراطي"، النائب تيمور جنبلاط، في لقاء تكريمي أقامه عضو اللقاء نائب بيروت فيصل الصايغ في مركز "ورد المقاصد"، على شرف ممثلين لعائلات بيروت، وحشد من رؤساء جمعيات وفاعليات تقدمها أعضاء مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية برئاسة الدكتور فيصل سنو.

Advertisement

وخلال الغداء، عرض جنبلاط والمشاركون للأوضاع العامة وشؤون البلاد.

وشدد تيمور على "ضرورة تغليب لغة العقل والحوار لمحاولة ايجاد الحلول لما نمر به من مشاكل قاسية"، مشيرا الى أن "هذا ما يجهد إليه الحزب التقدمي الإشتراكي في مساعيه".

كما وأشاد بالدور الأساس الذي لطالما لعبه أبناء العاصمة بيروت الذين التصقوا على الدوام بانتمائهم الوطني والهوية العربية، وفي ما قاموا به من أجل التلاقي بين اللبنانيين، وهو ما مطلوب مضاعفته لا سيما في ظل الاوضاع الصعبة التي تهدد الجميع".

وناقش الحضور مع النائب جنبلاط مختلف الأفكار والطروحات، و"ثمنوا الخطوات التي يحرص النائب جنبلاط على ترجمتها"، مؤكدين في الوقت نفسه "ضرورة تلاقي الجهود لتحصين الجمعيات والمؤسسات البروتية الناشطة والعريقة وفي مقدمها جمعية المقاصد". (الوكالة الوطنية)