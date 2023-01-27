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لبنان

"الدم بالدم".. كتائب شهداء الأقصى تعلن النفير العام في كل أراضي فلسطين

Lebanon 24
27-01-2023 | 15:49
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أعلنت كتائب شهداء الأقصى، مساء يوم الجمعة، النفير العام والعسكري في صفوف مقاتليها، كما أعلنت بدء الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل أراضي فلسطين.


وعلّقت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح"، على عملية إطلاق النار التي استهدفت مجموعة من المستوطنين في شمال مدينة القدس وأدت لمصرع 7 إسرائيليين وإصابة عدد آخر.
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وقالت عبر قناتها في تطبيق "تلغرام": "كتائب شهداء الأقصى - فلسطين، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ"، الدم بالدم وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا".


وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قد زعمت أنّ منفذ عملية القدس من سكان مخيم شعفاط وينتمي لكتائب شهداء الأقصى، دون كشف مزيد من التفاصيل.

ولقي 7 مستوطنين مصرعهم وأصيب عدد آخر، في عملية إطلاق نار بمستوطنة النبي يعقوب قرب بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس. (روسيا اليوم)
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