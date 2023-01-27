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لبنان

بعد تعرّضه لوعكة صحيّة.. هل يعود خلف الى اعتصامه في المجلس؟

Lebanon 24
27-01-2023 | 16:20
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غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "أعزائي، أنا بخير... ساعات قليلة وأعود الى قاعة المجلس النيابي... شكراً لكل اتصالاتكم ورسائلكم، لقد غمرتموني بمحبّةٍ عابقةٍ، بارككم الله وحفظكم".
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وكان قد تعرّض خلف لوعكة صحيّة بسبب حصى في الكلى، الامر الذي استدعى دخوله الى المستشفى.
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