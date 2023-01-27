بعد تعرّضه لوعكة صحيّة.. هل يعود خلف الى اعتصامه في المجلس؟

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غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "أعزائي، أنا بخير... ساعات قليلة وأعود الى قاعة المجلس النيابي... شكراً لكل اتصالاتكم ورسائلكم، لقد غمرتموني بمحبّةٍ عابقةٍ، بارككم الله وحفظكم".وكان قد تعرّض خلف لوعكة صحيّة بسبب حصى في الكلى، الامر الذي استدعى دخوله الى المستشفى.