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لبنان

القومي بارك عملية القدس ضد قوات الاحتلال

Lebanon 24
27-01-2023 | 16:30
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بارك الحزب السوري القومي الإجتماعي "عملية القدس البطولية"، مشيرا الى أن "هذه العملية النوعية تأتي كرد أول على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في جنين".

ورأى في بيان أن "سرعة رد مقاومة أبناء شعبنا الفلسطيني على الجريمة التي استهدفت جنين، لا يفسر إلا في خانة تنامي العمل المقاوم وتطوره بصورة لم يمكن لساسة كيان العدو أن يتوقعوها".
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وتابع: "لقد أثبت شعبنا الفلسطيني الباسل من جديد أنه يزداد كل يوم تمسكا ببندقية المقاومة التي آمن بها سبيلا وحيدا لتحقيق التحرير وإنجاز الإنتصار".

وختم محييا "الدم الزاكي الذي رؤى أرض القدس، العاصمة التاريخية والأبدية لفلسطين".
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