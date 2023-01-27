وليد جنبلاط: إنه يوم حزين للغاية

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كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في "الأنباء" الإلكترونية: اليوم في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، اختُتم بث برامج إذاعة "بي بي سي"، أي تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش، بعد 85 عاماً من التاريخ.إنه يوم حزين، يوم حزين للغاية.لقد اعتدتُ الاستماع بإصغاء إلى "بي بي سي" العربية، كل يوم من الثامنة صباحًا، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية إن لم يكن أكثر.كانت مدرسة للغة العربية وآدابها، وقدّمت للعرب أفضل موسيقاهم ومواهبهم العظيمة، وكان بثّها موضوعيًا بعيدًا عن التملق.سنفتقد BBC. لقد كانت جزءًا من حياتنا اليومية، وتعلّمنا معها، عشنا توقعات عالية، وفي الوقت نفسه عانينا حقائق قاسية.لن أنسى أبدًا بكاء المذيع الذي أعلن وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 18 أيلول 1970.هي الكثير من ذكريات حياتي المرتبطة بـ "بي بي سي".