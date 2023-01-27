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لبنان
إجراءات عاجلة
Lebanon 24
27-01-2023
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17:20
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اتخذت مصارف كبرى إجراءات عاجلة، خوفاً من فورات الغضب الشعبي، حول صناديق السحب الآلي لديها في مناطق مختلفة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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