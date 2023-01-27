24
o
بيروت
24
o
طرابلس
-1
o
صور
24
o
جبيل
-6
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
-1
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحرّك حكومي لمواجهة الوضع المالي المتدهور.. وتحضيرات لجلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
27-01-2023
|
22:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيطرت حالة من الترقب والحذر مختلف المناطق بعد " الزلزال القضائي" الذي ضرب وزارة العدل وقصر العدل نتيجة الاشتباك القضائي – القضائي والأمني في الشارع، والهزّة التي ضربت الأسواق بفعل الارتفاع الجنونيّ لسعر صرف الدولار، حيث لوحظ جمود الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي وتراجع حركة السيارات والمواطنين في الشوارع لا سيّما فترة الصباح بعدما عمّت أجواء القلق والخوف من تفاقم الأزمات والأوضاع.
Advertisement
وبدأ تحرك حكومي ومصرفي لمواجهة الوضع اذ عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصراً في السرايا الحكومية، جرى خلاله بحث الأوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. وقد شرح الحاكم سلامة واقع الأسواق المالية تمهيداً لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.
وستعود مسالة انعقاد جلسات مجلس الوزراء الى المشهد المتوتر أيضا اذ تشير معلومات "النهار" التي تؤكّدها مصادر رئاسة الحكومة إلى اعتزام الرئيس ميقاتي الدعوة لانعقاد جلسة وزارية الاسبوع المقبل ستكون مخصّصة لمقاربة المواضيع التربوية المعتبرة الأكثر إلحاحاً إضافةً إلى استكمال مناقشة بعض البنود المتبقّية من جدول أعمال الجلسة الحكومية السابقة. وتعوّل رئاسة الحكومة على "تيقّظ الوزراء إلى خطورة المرحلة بعيداً عن النزاعات السياسية، مع اتجاه دائم إلى عقد جلسات وزارية كلّما استوجبت الحاجة في المسائل الطارئة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنخفاض كبير بسعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
إنخفاض كبير بسعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
09:15 | 2023-01-27
27/01/2023 09:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو فنان لبنانيّ يطلب المساعدة لدخول المستشفى: "بترجاكن ساعدوني"!
Lebanon 24
بالفيديو فنان لبنانيّ يطلب المساعدة لدخول المستشفى: "بترجاكن ساعدوني"!
08:37 | 2023-01-27
27/01/2023 08:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس مُفاجئاً.. إنخفاض الدولار متوقّع وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
ليس مُفاجئاً.. إنخفاض الدولار متوقّع وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
15:22 | 2023-01-27
27/01/2023 03:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه الكبير عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه الكبير عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:45 | 2023-01-27
27/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض جديد بسعر الدولار.. هذا ما سجّله في السوق الموازية
Lebanon 24
إنخفاض جديد بسعر الدولار.. هذا ما سجّله في السوق الموازية
11:47 | 2023-01-27
27/01/2023 11:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2023-01-28
فرنجية بعد باسيل في بكركي.. هل يستعد الراعي لإطلاق "مبادرة"؟!
04:27 | 2023-01-28
الجيش ينتشر في الطيونة ويُغلق مداخل عين الرمانة.. ما القصّة؟
04:00 | 2023-01-28
باسيل يقوم بمحاولاته الاخيرة: الخيار الثالث
03:45 | 2023-01-28
إشاراتٌ "رئاسيّة" من جنبلاط.. ما هي وهل إقترب الحَسم حقاً؟
03:15 | 2023-01-28
ليلاً.. ماذا حصل مع المصارف؟
03:12 | 2023-01-28
في وادي خالد... الجيش يوقف 4 مطلوبين
فيديو
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
28/01/2023 11:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
28/01/2023 11:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
28/01/2023 11:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact