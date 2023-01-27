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لبنان

بكركي: ندين الجنون القضائي وندعو لتصويبه

Lebanon 24
27-01-2023 | 22:21
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كتبت "الديار": أكدت بكركي على لسان المسؤول الاعلامي المحامي وليد غياض انها لا تتكلم الا باللغة الوطنية وهي مثلما تطالب بالحفاظ على المواقع المسيحية تطالب ايضا بالحفاظ على مواقع كل الطوائف اللبنانية.
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وتابعت ان اليوم هناك كارثة اقتصادية وسياسية فضلا عن وجود انقسام داخلي يزيد الطين بلة وعليه المطلوب من المسؤولين ان يتصرفوا بمسؤولية اكبر وبمحبة تجاه لبنان وليس العكس لان لبنان مريض ،وعلى المسؤولين التحلي بالوطنية والمحبة التي تراجعت للاسف وارتفعت الولاءات الخارجية والمصالح الشخصية والفئوية.
وشدد غياض ل"الديار" على ان المسؤولين ان تعاطوا بمحبة مع ازمة الدولة اللبنانية وبوطنية فسيتمكنون من شفاء لبنان الجريح والذي ينزف يوميا.
واستذكر قول للبطريرك الحويك «طائفتي هي لبنان» ليؤكد غياض ان الولاء للبنان هو الحل لكل الازمات التي تعصف بالوطن كما ان الترفع عن المحاصصة وعن الرغبة في توسع النفوذ على حساب الوطن هو الداء للبنان المريض.
واعتبر غياض ان دور بكركي يتعاظم حاليا للاسف لان الاداء السياسي ليس بالمستوى المطلوب ذلك ان بكركي لا يمكن ان تحل مكان الدولة او المسؤولين بل هي تتكلم عن الاصول وعن القيم الوطنية. ومن هنا، تدعو بكركي النواب اللبنانيين الى حضور جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون تعطيل النصاب مشددة على ممارسة الديمقراطية التي يتغنى بها النظام اللبناني حيث ان البطريرك الراعي يطالب بشدة على ابقاء الحياة الديمقراطية فعالة في البلد.
أضاف :ان ثوابت بكركي تفرض عليها ان تلعب دورا وطنيا ومن هنا تدين الفوضى التي اعترت القضاء اللبناني والاخطاء وردود الفعل وحفلة الجنون التي شهدها الجسم القضائي حيث ان حالة عدم الاستقرار القضائي هي حالة غير سليمة لا يجب ان تحصل لان السلك القضائي هو ضمانة ولا يجب ضربه.
ودعا غياض ان يتولى الخبراء الدستوريون والقانونيون مسألة تصويب المسار القضائي.
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