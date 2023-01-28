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لبنان

في صور... رصاصة طائشة تخترق احد المنازل (صور)

Lebanon 24
28-01-2023 | 00:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اختراق رصاصة طائشة أحد المنازل عند مفرق "معركة" بالقرب من مدينة صور، دون ان تتسبب بأي اصابات بشرية.
 
ووفقا للمعلومات، فان الرصاصة تم اطلاقها خلال الاحتفال بعملية القدس التي حصلت مساء الامس.
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