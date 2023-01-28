في صور... رصاصة طائشة تخترق احد المنازل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اختراق رصاصة طائشة أحد المنازل عند مفرق "معركة" بالقرب من مدينة صور، دون ان تتسبب بأي اصابات بشرية.

ووفقا للمعلومات، فان الرصاصة تم اطلاقها خلال الاحتفال بعملية القدس التي حصلت مساء الامس.