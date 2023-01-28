"حساسيات نسائية" تذبذب على إجتماع نواب المعارضة

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أفاد مطلعون على تحرك نواب المعارضة ال42 في مجلس النواب بالامس، أنه في خضم انشغال النواب بوضع اللمسات الاخيرة على البيان وتوحد موقفهم دعما للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ، طرأ خلاف عرضي بين نواب التغيير بعد اعتراض "نائبة تغييرية" على قراءة النائب وضاح صادق للبيان الذي صدر عن الإجتماع، وطلبت أن يتلو البيان النقيب ملحم خلف. وادى هذا الخلاف الى تأخير تلاوة البيان نصف ساعة، واقنع خلف زميلته"التغييرية" بأن ليس المهم من يقرأ البيان بل مضمونه، فهدأ توتر "التغييرية" وعادت الأمور الى طبيعتها .وفي السياق ، افادت مصادر صحافية "عن غياب تواقيع النواب حليمة القعقور وسينتيا زرازير وأسامة سعد وشربل مسعد عن البيان، ما أثار استياء البعض وغمزاً من خلفيات سياسية تمنعهم".