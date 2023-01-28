ما الذي يمّيز فرنجيه عن اي زائر آخر!

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بعد الزيارة التي قام بها رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه الى الصرح البطريركي في الأمس والتصريح الذي ادلى به، قال مصدر كنسي " إن ما يميّز التواصل مع فرنجيه عن سواه من القادة والسياسيين الموارنة، هو عدم تلوّنه وعدم اقدامه على افتعال مواقف لارضاء البطريرك او سواه من رجال الدين، فالرجل يتعامل باحترام مع الجميع انطلاقاً من مبادئه وثوابته".وأضاف المصدر" بدا لافتاً حديث فرنجيه عن احترام القضاء والتعامل معه بشكل متساوٍ في مختلف القضايا التي من بينها قضية المطران موسى الحاج، ففي هذا الاطار، لا بد من الاشارة الى ان الكنيسة بحاجة الى قيادات مارونية لا تجاملها ولا تخفي مواقفها خوفاً من التناقض معها، انما تحتاج الى شخصيات واضحة وصريحة وقادرة على مناقشة وجهة نظرها، وهذا ما يعود بالنفع على الكنيسة والوطن في الوقت نفسه".