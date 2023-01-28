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لبنان

بعد العملية الاستشهادية في القدس... بيان لـ"حزب الله"

Lebanon 24
28-01-2023 | 02:18
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أصدر حزب الله البيان التالي:  

بسم الله الرحمن الرحيم. 

"وَلَا تَهِنُواْ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا".
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صدق الله العلي العظيم.

يُشيد حزب الله بالعملية الاستشهادية البطولية التي نفّذها الشهيد المجاهد خيري علقمي في القدس المحتلة وأدّت الى سقوط عشرات المستوطنين بين قتيلٍ وجريح. 

 انّ هذه العملية الشجاعة أربكت  العدو وكشفت هشاشة أمنه واجراءاته وأدخلت الرعب والقلق الى قلوب كيانه ومستوطنيه.

يعتبر حزب الله ان هذه العملية رد فعلٍ سريع وحاسمٍ  وجريء على العدوان والمجزرة التي ارتكبها العدو  الصهيوني في مخيم جنين، وصفعة قوية لحكومة المتطرفين والفاسدين.
ويعبر حزب الله عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء وتأييده المطلق لكافة الخطوات التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدوان والدفاع عن الشعب الفلسطيني.
 كما يدين بشدة ازدواجية المعايير الظالمة والمرفوضة التي تمارسها بعض الحكومات الغربية ومعها بعض الحكومات العربية بالتواطؤ والصمت عن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم جنين وأدت الى استشهاد العديد من ابناء الشعب الفلسطيني المظلوم، وفي الوقت نفسه تُبادر هذه الحكومات  الى ادانة العملية الدفاعية التي نفذها الشهيد '' علقمي'' وسائر العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية وهي عمليات تقرها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والاعراف الدولية دفاعاً عن الحق والارض والسيادة. 
  
إنّ حزب الله اذ يُبارك لشعبنا الفلسطيني وكل فصائله المقاومة ومجاهديه هذه العملية النوعية، يرى ان بندقية المقاومين وسواعدهم القوية وحدها الرد على جرائم العدو وهي التي ستكتب نصر فلسطين  وعزها الآتي بإذن الله.
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