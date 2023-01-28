سماع صوت انفجار في منطقتي حاصبيا والعرقوب... ما الذي يحصل؟

سُمع قبل قليل صوت انفجار ضخم تردد صداه في قرى وبلدات منطقتي حاصبيا والعرقوب المتاخمة لمزارع شبعا.



ووفقا لبعض المعلومات قد يكون الصوت ناتجاً عن عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الاسرائيلي داخل الاراضي المحتلة .

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