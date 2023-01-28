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لبنان

معلومة حاسمة.. هل توقف تحويل الدولار إلى لبنان؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 02:45
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أكّدت مصادر ناشطة في قطاع تحويل الأموال لـ"لبنان24" إنّ الكلام عن توقف تحويل الدولار إلى لبنان عبر مختلف الشركات المالية هو عارٍ من الصحّة جملة وتفصيلاً ولا أساس له.
ولفتت المصادر إلى أن تحويلات الدولار ضمن البلد وإلى الخارج، ومن الدول الأخرى إلى لبنان، مستمرة بشكلٍ طبيعي ووفق الآلية المعتمدة منذ فترة، وبالتالي لا مشاكل تذكر أو قيود جديدة بعكس ما يُشاع.
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