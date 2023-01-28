معلومة حاسمة.. هل توقف تحويل الدولار إلى لبنان؟

أكّدت مصادر ناشطة في قطاع تحويل الأموال لـ"لبنان24" إنّ الكلام عن توقف تحويل الدولار إلى لبنان عبر مختلف الشركات المالية هو عارٍ من الصحّة جملة وتفصيلاً ولا أساس له.

ولفتت المصادر إلى أن تحويلات الدولار ضمن البلد وإلى الخارج، ومن الدول الأخرى إلى لبنان، مستمرة بشكلٍ طبيعي ووفق الآلية المعتمدة منذ فترة، وبالتالي لا مشاكل تذكر أو قيود جديدة بعكس ما يُشاع.