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لبنان
ليلاً.. ماذا حصل مع المصارف؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-01-2023
|
03:15
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تبيّن أنَّ بعض المصارف واجه ليل الجمعة، مُشكلات تقنيّة ترتبطُ بالصّرافات الآلية الخاصة بها وأيضاً ضمن شبكة الأنظمة الخاصة بها، الأمر الذي لمسه بعض الزبائن الذين حاولوا التواصل مع المصارف إمّا للاستفسار عن شؤون مالية ترتبطُ بحساباتهم أو عن إجراءات سحب الرواتب وفقاً لمنصّة "صيرفة".
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وبحسب المعطيات، فإنّ الصرافات الآلية التي واجهت بعض المشكلات عندما يختار الزبون سحب "الفاتورة" الخاصة بعملية السحب، بينما الصرّاف الآلي يكونُ فارغاً من الأوراق المطلوبة لذلك. وعندها، تحصل مشكلة تقنية ويضطر الزّبون لإلغاء العمليّة التي يجريها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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