ليلاً.. ماذا حصل مع المصارف؟

تبيّن أنَّ بعض المصارف واجه ليل الجمعة، مُشكلات تقنيّة ترتبطُ بالصّرافات الآلية الخاصة بها وأيضاً ضمن شبكة الأنظمة الخاصة بها، الأمر الذي لمسه بعض الزبائن الذين حاولوا التواصل مع المصارف إمّا للاستفسار عن شؤون مالية ترتبطُ بحساباتهم أو عن إجراءات سحب الرواتب وفقاً لمنصّة "صيرفة".

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