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لبنان

إشاراتٌ "رئاسيّة" من جنبلاط.. ما هي وهل إقترب الحَسم حقاً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2023 | 03:45
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توقّفت مصادر سياسيّة مُتابعة مُقرّبة من "قوى الرابع عشر من آذار"، عند آخر تصريحاتٍ لرئيس الحزب "التّقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط والتي كشفَ فيه أنّه قدّم خلال اجتماعه الأخير مع "حزب الله" 3 أسماء  لرئاسة الجمهوريّة هي العماد جوزيف عون، جهاد أزعور وصلاح حنين، مشيراً إلى أنه مستعدّ لطرح أسماء أخرى.
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وبحسب المصادر، فإنّ جنبلاط أيضاً لم يستبعد أيضاً من حساباته طرح اسم رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية ولا حتى اسم النائب ميشال معوض، ما يعني أنه حتى الآن لا يوجد أي غربلة واضحة للأسماء طالما أنّ الخيارات ما زالت عديدة وغير محصورة بأطرافٍ مُحدّدة.
مع هذا، فقد رأت المصادر أنَّ جنبلاط أبدى استعداده للتوافق، لكنّه في الوقت نفسِه لم يعطِ إشارات إلى أن النقاش المطلوب بشأن الرئاسة قد بدأ فعلياً، وتابعت: "لهذا، فإنّ ما كشفه زعيم المختارة يُوحي تماماً أن الأمور ما زالت بعيدة عن الحسم، وبالتالي لا وضوح في الأفق، لكن التحرك على الصعيد السياسي ما زال مستمراً وقد تحصل مبادرات عديدة يمكن أن يكون جنبلاط عرّابها".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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