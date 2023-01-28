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لبنان
الجيش ينتشر في الطيونة ويُغلق مداخل عين الرمانة.. ما القصّة؟
Lebanon 24
28-01-2023
|
04:27
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يشهدُ محيط قصر العدل في بيروت، اليوم، تجمعاً لحشد من الناشطين المُطالبين باستقالة مُدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
إلى ذلك، فقد علم "لبنان24" أنّ الجيش نفذ انتشاراً كثيفاً في منطقة الشيفروليه والكرنتينا، في حين تحدثت المصادر عن أن عناصر الجيش أغلقت مداخل الطيونة وعين الرمانة.
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بدورهم، نفى أهالي شهداء مرفأ بيروت أي دور لهم في الاعتصامات التي يشهدها محيط قصر عدل بيروت، اليوم الأحد، وقالوا في بيان: "
هناك دعوات توزع للتجمع اليوم عند الساعة 11 أمام قصر العدل في بيروت، منها ما هي مؤيدة للقاضي غسان عويدات ومنها ما هي مؤيدة لإقالته. يهمنا كأهالي ضحايا أن ننبِّه من هذه الدعوات التي تهدف - من جملة ما تهدف إليه - الى العنف وإراقة الدماء في الشارع".
وتمنى الأهالي من "الجميع التيقظ وعدم الإنجرار وراء من يحاول جرنا الى الفتن، والى متابعة الدعوات الى التحرك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصراً".
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