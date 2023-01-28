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لبنان

قاسم: نؤيد ونبارك عملية القدس النوعية

Lebanon 24
28-01-2023 | 04:37
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غرد نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر "تويتر": "نؤيد ونبارك عملية القدس النوعية، ردَّاً على إجرام الصهاينة واحتلالهم. المستقبل لفلسطين محرَّرة مع هذا الشعب المجاهد والشجاع. ساعة الزوال لإسرائيل تقترب.. أليس الصبح بقريب؟".
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