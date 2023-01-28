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لبنان

"الديمقراطي اللبناني": لردع الإجرام المستمر الذي يرتكبه العدو

Lebanon 24
28-01-2023 | 04:57
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أدان الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيان، "المجزرة التي إرتكبها العدو الإسرائيلي في مخيم جنين في فلسطين والتي أدت إلى سقوط 10 شهداء".
 
وإعتبر أن "هذه المجزرة المستنكرة دليل واضح على الإجرام الذي يمارسه العدو بحق شعب فلسطين الأبي وآن الآوان لتتحرك الدول العربية ومجلس الأمن لردع هذا الإجرام الذي يرتكب بشكل مستمر"، وتوجه ب"أحر التعازي لأهالي الشهداء سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته". 
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كما حيا "العملية الاستشهادية البطولية التي نفذت بحي النبي يعقوب في القدس والتي ألحقت بالصهاينة المستوطنين خسارة فادحة من قتلى وجرحى".
المصدر: الوكالة الوطنية
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