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لبنان

"متفرغو اللبنانية": لإعادة النظر بالتعليم الحضوري

Lebanon 24
28-01-2023 | 06:55
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دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رئاسة الجامعة إلى إعادة النظر بالتعليم الحضوري إلى حين تسوية الأمور وتوفير بدل النقل المناسب للأساتذة المتفرغين والمتعاقدين والموظفين الذين يتكبدون مصاريف تفوق ما يتقاضونه تحت مسمى رواتب ومساعدات اجتماعية.
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ولفتت الهيئة إلى أن صمت أساتذة الجامعة لا يعني قبولاً بالحال، علماً أنهم أبدوا حرصاً على مستقبل الطلاب والجامعة الوطنية، وأفسحوا المجال أمام رئاسة الجامعة ووزارة التربية لإيجادج الحلول العملية لإيجاد الحد الأدنى من الإستقرار لدى الأساتذة، إضافة إلى ضرورة دعم ميزانية الجامعة من أجل تأمين الصيانة اللازمة وتوفير وتوفير المستلزمات الضرورية للمباني والمجمعات الجامعية والمختبرات والسكن الطلابي.
وأشارت الهيئة إلى أنّ "الكثير الطلاب في العديد من الفروع وخصوصاً في المناطق البعيدة، يحجمون عن الحضور إلى قاعاتهم وصفوفهم لعدم قدرتهم على الانتقال مما يجعل الهدف من العودة إلى التعليم الحضوري محل نظر".
 
وختمت: "في النهاية، شعب لبنان ينتظر بزوغ فجر جديد على الوطن، و ذا الفجر المنتظر لا يبدأ الا بدعم التربية اولا، وباستقرار حياة العاملين في التعليم العالي الرسمي".
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