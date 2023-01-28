مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف في قبضة الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

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بتاريخ 28 / 1 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة رأس المال – الهرمل، المواطن (غ.م.) لقيادته سيارة من دون أوراق قانونية، ولكونه مطلوباً بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار على دوريات أمنية والتعدي على عناصرها، وتجارة المخدرات والتزوير.ضُبط في حوزته سلاح حربي وأوراق ثبوتية مزورة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.