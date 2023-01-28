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لبنان

مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف في قبضة الجيش

Lebanon 24
28-01-2023 | 08:17
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: 
بتاريخ 28 / 1 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة رأس المال – الهرمل، المواطن (غ.م.) لقيادته سيارة من دون أوراق قانونية، ولكونه مطلوباً بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار على دوريات أمنية والتعدي على عناصرها، وتجارة المخدرات والتزوير.
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ضُبط في حوزته سلاح حربي وأوراق ثبوتية مزورة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
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