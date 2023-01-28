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لبنان

مع إرتفاع الدولار... كم أصبحت كلفة "غسيل السيارة"؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 08:47
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رفع أصحاب مغاسل السيارات الأجرة الى 100 الف ليرة في النبطية، بالتزامن مع إرتفاع سعر صرف الدولار، موضحين أنّ كلفة صهريج المياه بلغت 700 الف ليرة.
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لبنان

إقتصاد

غسيل سيارة

النبطية

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