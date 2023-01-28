في اليوم التاسع من الإعتصام... بالصورة هكذا يبدو المشهد من داخل مجلس النواب

نشرت النائبة نجاة صليبا صورة من داخل المجلس النيابيّ، حيث تعتصم مع زميلها النائب ملحم خلف. وقد بدا المجلس فارغاً من النواب، فيما علّقت على الصورة قائلة:

"اليوم التاسع من الاعتصام، والمجلس لا يزال فارغا بالشكل والمضمون. فيما القصر الجمهور مهجور منذ ٣١ تشرين الاول. والبلاد تمعن في الانهيار على جميع المستويات. كثير من النواب مشكورين حضروا وقدموا الدعم. لكن انتخاب الرئيس مازال في حالة غيبوبة".

وأضافت: "مجلس نيابي متقاعس عن اداء واجبه الدستوري امام هذا الوضع المزري. ان لم يكن وضعنا الحالي يهزهم فماذا اذا ومتى؟"