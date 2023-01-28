دولار السوق الموازية يعاود ارتفاعه.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 59000 و59400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 57700 و58000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.