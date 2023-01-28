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لبنان

ما سبب توقف مجموعات الإنتاج الكهرمائي في معمل شارل حلو عن العمل؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 09:23
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن توقف مجموعات الإنتاج الكهرمائي في معمل شارل حلو عن العمل، لإجراء الصيانة الضرورية والطارئة على هذه المجموعات ولمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل في ٣٠/١/٢٠٢٣ بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان.
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