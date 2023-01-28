ما سبب توقف مجموعات الإنتاج الكهرمائي في معمل شارل حلو عن العمل؟

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن توقف مجموعات الإنتاج الكهرمائي في معمل شارل حلو عن العمل، لإجراء الصيانة الضرورية والطارئة على هذه المجموعات ولمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل في ٣٠/١/٢٠٢٣ بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان.

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