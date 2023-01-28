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لبنان

بالصورة تعليق المشانق في سجن رومية... ما القصة؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 09:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المساجين في سجن رومية قاموا بتعليق مشانقهم، بسبب إطلاق سراح الموقوفين في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت.
 
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سجن

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