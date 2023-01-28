المكاري: وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية يمكن أن يحدث فرقا

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وتابع: "انطلاقا من مشاهداتي في الدولة والإدارة والسياسة والعمل الحكومي، أرى أنه لا يمكن لشيء أن ينقذ لبنان إلا وحدة أبنائه، فهناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نتفق عليها ويجب أن نتفق عليها. لتبق القصص الخلافية كذلك، والقضايا السياسية كذلك، ولكن ليبق واجبنا تجاه أهلنا واولادنا وجيراننا المحافظة على هذه الأرض. إنها الإيجابية التي نحتاجها، وأنا اخترت أن أعطي دائما الصورة الإيجابية منذ توليت مهمتي في الوزارة، واعتبرت أن أهم دور لوزارة الاعلام ولو تقلصت صلاحياتها، أن تظهر الصورة الإيجابية للبنان. ورغم المشاكل والمآسي، تبقى الصورة الحلوة للبنان والتي تجلت اليوم في جامعة وصرح كبير. يجمع المناطق والطوائف. هذا الأمر يسرني ويعطيني الحافز للمضي قدما". رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري خلال مشاركته بلقاء حواري في جامعة الجنان في طرابلس أن "وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية يمكن أن يحدث فرقا، وأن يكون عمله انطلاقا من الشمال ملهما"، مشيرا إلى "أربع مشاكل مؤثرة منها ترسيم الحدود البحرية والتهريب برا نحو سوريا وملف النازحين ومدى خطورته، إضافة الى مسألة مزارع شبعا المرتبطة بسلاح حزب الله. وهنا يمكن التأكيد أن ما يمكن أن يقوم به سليمان فرنجية في هذا المجال لا يمكن لغيره أن يقوم به. بالإضافة إلى مسألة العلاقات العربية التي يتمسك بها الوزير فرنجية مع الأخوة العرب".وتابع: "انطلاقا من مشاهداتي في الدولة والإدارة والسياسة والعمل الحكومي، أرى أنه لا يمكن لشيء أن ينقذ لبنان إلا وحدة أبنائه، فهناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نتفق عليها ويجب أن نتفق عليها. لتبق القصص الخلافية كذلك، والقضايا السياسية كذلك، ولكن ليبق واجبنا تجاه أهلنا واولادنا وجيراننا المحافظة على هذه الأرض. إنها الإيجابية التي نحتاجها، وأنا اخترت أن أعطي دائما الصورة الإيجابية منذ توليت مهمتي في الوزارة، واعتبرت أن أهم دور لوزارة الاعلام ولو تقلصت صلاحياتها، أن تظهر الصورة الإيجابية للبنان. ورغم المشاكل والمآسي، تبقى الصورة الحلوة للبنان والتي تجلت اليوم في جامعة وصرح كبير. يجمع المناطق والطوائف. هذا الأمر يسرني ويعطيني الحافز للمضي قدما".

وقال: "في شمالنا، نحتاج الى أن نعطي طرابلس المزيد، وأنا تعهدت لدى زيارتي سماحة مفتي طرابلس بأن نسخر وزارة الاعلام لنسلط الضوء على جمال المدينة في مواجهة ما ينقل عنها من صور لا تمت الى حقيقتها، وأنا ماض في ذلك. وأدعو جامعة الجنان الى الالتقاء معنا في وزارة الاعلام في ورشة لإعداد مسار من عمل إعلامي توثيقي طرابلسي، على أن نوقع بروتوكولا معا في هذا الإطار، ليكون أيضا ضمن فعاليات بيروت عاصمة الاعلام العربي. نريد الجنان شريكا في تسليط الضوء على الصحافة الشمالية. هناك مصلحة للجميع في المشاركة في فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي تحت عنوان هنا بيروت، كتحد نريد ان تربحه العاصمة. وأكدت لدى اجتماعي مع الرئيس المصري ووزراء الاعلام العرب والسفراء العرب، أن تكون بيروت مكرسة بدورها ووجودها، وأن تبقى ولبنان منفتحة على العالم العربي وجزءا من هذا العالم العربي".