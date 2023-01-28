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لبنان

الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تُعلن تمديد إضرابها

Lebanon 24
28-01-2023 | 10:49
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صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي: 
"عطفا على بيانها الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٥ والتي اعلنت بموجبه الاضراب حتى تاريخ ٢٠٢٣/١/٢٧، وبما ان أسباب الإضراب تزداد تفاقما دون ان نلقى اي اهتمام جدي بالوضع الكارثي للموظفين او  بمطالبهم المحقة، وبما اننا على العهد والوعد اننا لن نستكين قبل استعادة الحقوق، تعلن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الاضراب وعدم الحضور الى العمل الى يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٢/٣". 
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