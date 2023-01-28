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لبنان

بسبب الدولار.. لن تتوقعوا كم بلغ سعر "كرتونة البيض"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2023 | 11:57
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وسط تقلّبات سعر الدولار في السّوق الموازية، عمَد بعض متاجر بيع الدّواجن إلى رفع الأسعار بشكلٍ كبير، لتتجاوز نسبة الزّيادة الـ30%. 

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وفي ما خصّ سعر البيض، فقد تبيّن أنّ سعر "الكرتونة" في بعض المتاجر يتراوح بين 280 و 320 ألف ليرة، في حين أنّ هناك متاجر تبيع "الكرتونة" بـ240 ألف ليرة.

إلى ذلك، فقد تبين أنّ سعر الفروج المشوَي (2 كيلوغرامات) تجاوز الـ800 ألف ليرة لبنانية. 

وفي السّياق، قال صاحب متجرٍ مخصص لبيع الدواجن لـ"لبنان24" إنّ "الأسعار ترتفع يومياً ولا يمكن إلا مواكبتها، في حين أنّ المواطن باتَ يرى أن الغلاء تجاوز المعقول، ولكن ليس هناك أي مفرّ من زيادة الأسعار من أجل الاستمرار".

وتابع: "في ما خصّ سعر الفروج.. فحقاً بات مكلفاً جداً.. لا يمكن أن نستثني سعر الغاز والإيجارات وأيضاً لا يمكن أن نستثني كلفة التوابل المستخدمة وغيرها من الأمور التي لا غني عنها. كل ذلك يجب احتسابه".




المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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