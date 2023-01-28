لمن لديه دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر المُهم

تقلباتٌ كثيرة يشهدها سعر صرف الدولار في السّوق الموازية.. فتارةً يأخذ السعر منحى تصاعدياً وتارة أخرى يتراجعُ بشكلٍ مفاجئ ما يؤدي إلى بلبلةٍ بين المواطنين.

يوم أمس، سجل سعر الدولار انخفاضاً بنحو 9 آلاف ليرة في غضون ساعات، إذ لامس حدود الـ54 ألف ليرة لبنانية قبل أن يرتفع ليلامس مجدداً الـ60 ألفاً. وخلال أوقات الانخفاض، اندفع المواطنون إلى الصرّافين لتحويل دولارات بحوزتهم إلى ليرة لبنانية.. وهنا، سيظهر الذي خسر، وسيظهر معه الذي ربِح جراء التقلّبات.

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في هذا الإطار، يقول أحد الصرافين الشرعيين لـ"لبنان24" إنّه "على المواطن لكي يتجنب الخسائر في عمليات الصرف، أن يبادر إلى استخدام مبلغٍ وفق حاجته"، وأضاف: "من الضروري جداً الالتزام بهذا المبدأ في ظل أسواقٍ غير مستقرة، وعندها ستكون الخسائر ضئيلة جداً. أما المجازفة في ظل عدم ثبات الأسعار فستؤدي إلى الخسارة".

وأكمل: "بسبب ذلك، فإنّ ما يمكن قوله هو أنّ لعبة الدولار ممكن أن تمنح بعض الناس أرباحاً ومن الممكن أيضاً أن تصيبهم بخسائرَ طائلة، ولهذا يجب الانتباه ومراقبة السوق باستمرار، والأهم صرف الدولار بناء للحاجة".