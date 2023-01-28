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لبنان

على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 13:18
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 59400 و59600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 59000 و59400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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