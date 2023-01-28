على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 59400 و59600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 59000 و59400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.