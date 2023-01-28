اعتباراً من اليوم.. إليكم عدد ساعات الكهرباء يومياً

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنّ معدّل التغذية الكهربائيّة في الوقت الحالي بلغ 3 ساعات يومياً، وذلك بعد تشغيل معملي دير عمار والزّهراني.

ونقلت "الجديد" عن مدير معمل دير عمار الحراري طوني يعقوب قوله إنّ "المُواطن سيشعرُ بالفرق على صعيد التيّار الكهربائيّ ابتداءً من اليوم السبت"، لافتاً إلى أن "المرحلة الثانية المقبلة تقتضي رفع التغذية إلى 5 ساعات يومياً بناء لإنتاجٍ يُقارب الـ450 ميغاواط من المعامل".

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وحالياً، فإنّ معمل الجيّة الحراريّ يشهد على عمل مجموعة انتاجية واحدة ضمنه، وذلك باستخدام كميات ضئيلة من الفيول كانت موجودة سابقاً في خزاناتهِ.