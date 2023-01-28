بو صعب ينفي هذا الخبر

نفى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، اليوم السبت، الأخبار التي أفادت عن أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قد كلّفه بالسفر إلى واشنطن.

وفي بيان، أكدت بوصعب أنّ "الزيارة متفق عليها منذ أشهر مع مسؤولين في الإدارة الاميركية، وسيقوم خلالها بسلسلة لقاءات خلال الأسبوع القادم برفقة النواب نعمة افرام وياسين ياسين ومارك ضو".