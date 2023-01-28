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لبنان

عملية طعن تهزّ سجن رومية مساء اليوم.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 14:19
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أفادت قناة "الجديد" بأنّ أحد النزلاء في سجن رومية، عمد على طعن نفسه داخل زنزانته احتجاجاً على عدم البت بمحاكمة السجناء الذين انتفضوا اليوم في السجن.
 
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سجن رومية

عملية طعن

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