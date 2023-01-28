في مخيم عين الحلوة.. جريحٌ جرّاء إطلاق نار

أصيبَ الشاب "م.ص." بخاصرته جرّاء تعرضه لإطلاق داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا.

ووفقاً للمصادر، فإنّ المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة حصلت خلال عملية سرقة.