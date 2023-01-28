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لبنان

في مخيم عين الحلوة.. جريحٌ جرّاء إطلاق نار

Lebanon 24
28-01-2023 | 15:23
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أصيبَ الشاب "م.ص." بخاصرته جرّاء تعرضه لإطلاق داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا.
 
ووفقاً للمصادر، فإنّ المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة حصلت خلال عملية سرقة.
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