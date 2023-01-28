المكاري: مشكورةٌ جامعة سيدة اللويزة على تخصيصها الإعلاميين بالتكريم

غرّد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مشكورةٌ جامعة سيدة اللويزة على تخصيصها الإعلاميين بالتكريم، تقديراً لجهودهم الدؤوبة في متابعة الملفات الثقافية والتربوية. لقد سررتُ بالمشاركة في هذا اللقاء الاعلامي "العائلي" أمس في صرح تربوي عريق حافظ على قيمته الأكاديمية منذ تأسيسه".

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