هذا جديد إصابات "الكوليرا" و "كورونا" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، تسجيل 217 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1228262، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة.



كذلك، أعلنت الوزارة أنه لم تُسجل أي إصابة جديدة بوباء "الكوليرا"، وعليه فقد استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة.

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