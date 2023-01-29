Advertisement

لبنان

نوابٌ يسألون: أين نجاة وملحم؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-01-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1033360-638105772342906141.jpeg
Doc-P-1033360-638105772342906141.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تدليلًا إلى أن ما قام به النائبان نجاة صليبا وملحم خلف من خطوة غير مسبوقة هي خطوة ناقصة ولم تكن مدروسة، لا من حيث التحضير لها ولا من حيث النتائج، هو أن الاعلام الذي استفاض بداية في الإضاءة على ما قام به النائبان المذكوران لم يعد يذكر شيئًا عن جديدهما إلاّ ما ندر، وباستثناء "بوستات" المعتصمين، وكان آخرها للنائبة صليبا أمس، حتى أن النواب الذين اعتادوا التناوب على زيارات الدعم لم تعد من أولوياتهم، إلى درجة أن بعضهم بات يسأل، وببراءة، إذا ما كان الزميلان صليبا وخلف لا يزالان مستمرين في اعتصامهما، وهل لا يزالان ينامان في القاعة العامة لمجلس النواب

لا شك، وكما يقول بعض نواب "المعارضة"، إن نية النائبين صليبا وخلف كانت سليمة، ولكن كان ينقصها الكثير من عناصر الاكتمال حتى تؤتي هذه الخطوة ثمارها. وعلى هذا الأساس تمّ التعامل مع هذه الخطوة غير المدروسة من قِبل الموظفين المولجين الاهتمام بمبنى ساحة النجمة، إداريًا ولوجستيًا وأمنيًا، وأن التعليمات التي وصلت إليهم طالبتهم بتأمين ما يطالب به النائبان المعتصمان، "الذين سيزهقون ويفكّون هذا الاعتصام من تلقاء أنفسهما، لأنهما سيكتشفان أن ما قاما به لن يدفع الأمور نحو ما كانا يهدفان إليه". 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-01-29
06:00 | 2023-01-29
09:40 | 2023-01-29
09:19 | 2023-01-29
08:58 | 2023-01-29
07:27 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website