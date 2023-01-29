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لبنان

خلال أيّام.. هكذا ستُصبح فاتورة "إشتراك الكهرباء"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2023 | 02:15
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من المُتوقع أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه، خلال الأيام القليلة المقبلة، الأسعار الجديدة المتوقعة لسعر الكيلوواط الخاص بالمولدات الخاصة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر ناشطة في قطاع المولّدات لـ"لبنان24" إنه "من المتوقع أن تشهد التسعيرة ارتفاعاً كبيراً لتتجاوز الـ22 ألف ليرة بعدما ناهزت الشهر الماضي قرابة الـ18 ألف ليرة"، وأضافت: "الأرقام هذه حتى الآن ليست محسومة، ولكن المؤشرات المرتبطة بسعر صفيحة المازوت توحي بذلك، ومن الممكن أن تقفز التسعيرة أكثر من ذلك".

وعملياً، فإنّ أصحاب المولدات يعتمدون في الوقت الرّاهن على اعتماد تسعيرة بالدولار الأميركي، ومن المتوقع أن تزداد حالياً من نصف دولار على الكيلوواط إلى 0.75 دولاراً تقريباً، وقد يتطور هذا الرقم ليصبح كل كيلوواط بدولار.

أما في ما خصّ سعر المقطوعية الشهرية، فقد لفتت المصادر إلى أنها من الممكن أن تُصبح بـ600 ألف ليرة لبنانية في بعض المناطق أو 10 دولارات.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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