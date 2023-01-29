ماذا سيكشف سلامة امام المجلس المركزي لمصرف لبنان؟

أشارت مصادر معنية الى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لديه جديد ما سيطرحه في إجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان غدا الإثنين ، ازاء تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاعه المتمادي طيلة الأسبوع الفائت.

وقالت: الجديد لن يكون فقط التدخل في سوق القطع وعودة منصة "صيرفة"الى العمل المنتظم للعموم ، بل هناك تدابير محددة سوف يطرحها ومن المرجح أن تعطي نتائج سريعة وفعالة تساهم في لجم الدولار وإنخفاض سعر الليرة وإنعكاسه على كافة القطاعات.

ولفتت الى أن الحاكم تحفظ عن الكشف عن طبيعة هذه التدابير ولن يفصح عنها الا في إجتماع المجلس المركزي.