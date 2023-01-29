ثغرة قد تتسبب بأزمة قمح موقتة

لفت مصدر متابع للأسواق وخاصةً ما يُعنى بالقمح والطحين الى انه ،بالرغم من تطمين وزير الإقتصاد والتجارة امين سلام، الى عدم وجود أزمة رغيف حالياً، إلا أن هناك ثغرة ربما تتسبب بأزمة لمدة ثلاثة أسابيع حيث أن المخزون الحالي يكفي لحوالى أسبوع فقط من اليوم ، وأن الشحنة الأولى للقمح من قرض البنك الدولي تصل في أول آذار ، وهنا يكون هناك فراغ لمدة ثلاثة أسابيع من المرجح أن تشهد شحا في سوق القمح وبالتالي في الرغيف، لكون جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لم تبحث سوى بند الكهرباء، فيما ارجئت سائر البنود، ومنها موضوع سلف القمح الذي كان مدرجا على جدول الأعمال .