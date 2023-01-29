وأخيراً استعدوا للعاصفة الأولى لهذه السنة: أيام صعبة بانتظارنا.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية إلى ان لبنان خسر متساقطات وثلوج بكميات كبيرة خلال شهري كانون الأول والثاني ولكن شهر شباط سيعوض هذه الكميات.

وأكد خنيصر ان شباط سيكون الشهر الجليدي وشهر العواصف وسيسجل تراكمات ثلجية اعتبارا من الـ 900 متر وما فوق كما ان النسافات الثلجية ستتخطى الـ 6 أمتار، بحسب خنيصر.

وقال في مقطع فيديو: "مُقبلون على أيام صعبة من حيث البرودة والعواصف الثلجية فاستعدوا".

إلى ذلك توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس اليوم الأحد، غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. كما يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر مع نشاط للخلايا الرعدية، تشتد حدة الامطار ليل الاثنين/ الثلاثاء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تفارب ال50 كم/س تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700متر وما دون شمال البلاد ويتدنى مستوى تساقطها فجر الثلاثاء لتلامس ال1400 متر.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق وتلامس خلال الليل مع تدني درجات الحرارة ال1200 متر.