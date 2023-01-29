عمليّة عسكريّة للجيش في حورتعلا.. هؤلاء هم المستهدفون!

دهمت قوّة من مخابرات الجيش، ليل أمس السبت، منازل عدد من المطلوبين في بلدة حورتعلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

وبحسب المعلومات، فإنّ المداهمات تخللها اشتباكات بين عناصر الجيش والمطلوبين الذين عُرف منهم: "ع.ص.م."، "م.م."، و "ح.م.".