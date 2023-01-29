18
o
بيروت
15
o
طرابلس
0
o
صور
18
o
جبيل
-4
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
0
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تفاصيل تكشف "خطّة" مصرف لبنان لسعر الدولار.. هكذا سينخفض!
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
29-01-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجهُ الأنظارُ يوم غدٍ الإثنين إلى الإجتماع الذي سيعقدهُ المجلس المركزي لمصرف لبنان لبحثِ أوضاع السّوق الماليّة التي شهدت على تقلبات هائلة في سعر الدولار. وفعلياً، فإنّ النقاشات التي قد يتخللها هذا الإجتماع قد تُفضي إلى نتائج جديدة يمكن أن تترك أثرها على السوق، وقد تكون مرتبطةً بقرارات قد تساهم حقاً في هبوط سعر الدولار، إلا أن الأمر الأساسي يتصّل بمدى استمرارية تأثير تلك القرارات وبما قد يفعله البنك المركزي حقاً في سوق القطع.
Advertisement
الثابت الوحيد حتى الآن هو أنّ هبوط سعر الدولار الذي حصل يوم الجمعة، سببه ما قيل عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ جهاتٍ مالية عديدة عدم نيتهِ شراء الدولار من السوق. عندها، بدأ التراجع البارز، فانخفض السعر من 64 ألفاً إلى 55 ألف ليرة خلال ساعات. إلا أنه بعد ذلك، عاد السعر نحو الارتفاع مجدداً، وهو الأمر الذي كان لافتاً بشدة.. فما الذي حصل وما الهدف من وراء كل ذلك؟
قبل الدخول بتفاصيل ما يجري في السوق، ينبغي التوقف عند ما قد يقرره مصرف لبنان، الإثنين، إذ أن الأمور قد تتجهُ نحو الأمور التالية:
الأمر الأول وهو أنّ البنك المركزي سيُبادر إلى ضخّ الدولار من خلال منصّة "صيرفة" عبر المصارف وذلك باتجاه المواطنين مباشرة. هنا، ستكون الضوابط قائمة وموجودة، وبالتالي فإن الحديث عن تخفيض "كوتا صيرفة" لكل فردٍ يعني أن المصرف المركزي سيقنن ضخ الدولارات، وبالتالي فإن الاستفادة لن تكون كبيرة بالنسبة للمواطنين، في حين أن كميات الليرة التي يهدف مصرف لبنان لامتصاصها ستكون ضئيلة، أي أنّ التأثير لن يكون كبيراً.
أما الأمر الثاني فيتصلُ بقرار من مصرف لبنان "حالياً" يقضي بعدم منح دولارات "صيرفة" للتجار والمؤسسات، وحتى الآن لم يتأكد فعلياً ما إذا كان البنك المركزي سيعيد مدّ هؤلاء بدولارات "صيرفة" لاحقاً. وحول هذا الأمر، ترى مصادر اقتصاديّة أنّ "إحجام مصرف لبنان عن منح المؤسسات الدولارات من المنصة هو قرارٌ صائب، والسبب أنه يمكنه بذلك الحفاظ على دولاراته ومنع إمكانية تهريبها أو إدخالها في عمليات المضاربة".
وفي ما خصّ الأمر الثالث فيرتبط بإمكانية تحديد مصرف لبنان لسعر جديد لـ"صيرفة"، قد يتراوح بين 40 و 50 ألف ليرة لبنانية، وذلك من أجل تقليص الفارق بين السوق والمنصّة. هنا، فإن هذا الإجراء قد يرتبطُ بعدم مبادرة مصرف لبنان حقاً إلى شراء الدولار من السوق، وهو الأمر الذي سيؤدي حُكماً بالدولار إلى الهبوط... وهنا، الزبدة من كل شيء وكل التفاصيل.
بشكل مبسط، فإن الجهة الأكبر التي بإمكانها طرح كميات هائلة من الليرة لشراء الدولار هي البنك المركزي. وعملياً، فإن تلك الجهة قررت فجأة عدم شراء العملة الصعبة، الأمر الذي يعني بقاء الدولار في السوق وعدم ضخ الليرة مكانه، ما يعني "إراحة" العملة الخضراء. وبسبب ذلك، فإن سعر الدولار سينخفض، لكن هذا الأمر ليس هو الهدف الوحيد لمصرف لبنان.. فما الذي يريده أيضاً؟
ضمنياً، فإنّ مصرف لبنان من خلال امتناعه حالياً عن شراء الدولار، يهدفُ إلى تلقين "المُضاربين" درساً قاسياً وذلك من خلال سلبهم أرباحهم. فعندما يعلن البنك المركزي أنه لن يشتري الدولار، فإن الأسعار ستتجه إلى الانخفاض.. عندها، سيبادر المضاربون إلى التهافت للسوق لبيع الدولار الذي اشتروه على سعر مرتفع (64 ألف ليرة) بعدما راهنوا على أن سعر العملة الصعبة سيصل إلى 100 ألف ليرة لاحقاً، ما يعني ربحاً كبيراً لهم. حقاً، اعتقد المضاربون كذلك، وظنوا أنهم "اشتروا على الواطي منشان يربحوا على العالي" لاحقاً.. إلا أن مصرف لبنان حاول نزع هذا الرهان بإشاعته الكلام عن عدم شراء الدولار وتوفيره عبر "صيرفة" بضوابط.. وبذلك، فإنّ المضاربين عندما سيرون أن الأسعار ستنحدر عن مستواها المطلوب، سيبادرون إلى بيع الدولارات الموجودة لديهم في السوق قبل الانخفاض المتوقع، وإلا الخسارة ستكون كبيرة عليهم.. فالدولار لم يصل إلى 100 ألف ليحققوا الأرباح، والسعر الحالي عند حدود الـ59 ألفاً هو لصالحهم ويمكن أن يمنحهم بعض الأرباح قبل الإنخفاض، علماً أن من اشترى على 64 ألف ليرة خسر كثيراً!! وإزاء كل ذلك، فإن مصرف لبنان سيكون قد فعل التالي: تحكم بالمضاربين وجذبهم إليه - ضخّ الدولار من خلال المتلاعبين وليس من خلال آلياته - احتفظ بالليرة لنفسه ولم يستخدم "صيرفة" كما يريد التجار لـ"كب الدولار".. أما الأهم فهو أنه لم يتكلف شيئاً ولم يشترِ على سعر أراده المضاربون، بل وفق السعر الذي سيحدده هو وليس السوق.
في خلاصة القول، فإنّ الخضة التي شهدها السوق تكشف عن أن مصرف لبنان قد سجل نقاطاً أساسية فيها.. ضرب المضاربين بطريقة سلسة.. أوقعهم في الفخ الذي نصبوه لأنفسهم، والأهم لم يستخدم دولاراته للتدخل أو ليراته.. حافظ على أمواله، وقال للمضاربين: تفضلوا لبيع الدولارات التي تمتلكونها لأنّ السعر سينخفض.. اربحوا الآن كي لا تخسروا ما لديكم.. اشتريتم على 64 ألف ليرة ظناً منكم أن الدولار سيصل إلى مستويات خيالية.. تفضلوا وأقدموا على البيع الآن، كي لا يصبح الدولار 45 ألفاً وتواجهوا الخسائر الكبرى.. وحقاً، هذا ما سيحصل!!!
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر المُهم
Lebanon 24
لمن لديه دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر المُهم
12:12 | 2023-01-28
28/01/2023 12:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا وتأهّبوا.. عاصفة ثلجية ستضربُ لبنان في هذا اليوم
Lebanon 24
استعدّوا وتأهّبوا.. عاصفة ثلجية ستضربُ لبنان في هذا اليوم
13:45 | 2023-01-28
28/01/2023 01:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من اليوم.. إليكم عدد ساعات الكهرباء يومياً
Lebanon 24
اعتباراً من اليوم.. إليكم عدد ساعات الكهرباء يومياً
13:24 | 2023-01-28
28/01/2023 01:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تكشف "خطّة" مصرف لبنان لسعر الدولار.. هكذا سينخفض!
Lebanon 24
تفاصيل تكشف "خطّة" مصرف لبنان لسعر الدولار.. هكذا سينخفض!
05:00 | 2023-01-29
29/01/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
13:18 | 2023-01-28
28/01/2023 01:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي ومحرّر
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-01-29
جنبلاط ينتظر المؤشرات الاقليمية!
09:40 | 2023-01-29
الدولار يتراجع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:19 | 2023-01-29
نصار: لإعطاء المرأة اللبنانية حقّها في المسؤوليات
08:58 | 2023-01-29
تخوّف من أخذ لبنان إلى الفصل السابع!
07:27 | 2023-01-29
ميقاتي شكر الادارة الاميركية لجهودها في انجاز الترسيم: نأمل أن تبلغ الامور خواتيمها المرجوة
07:23 | 2023-01-29
تيمور جنبلاط يزور الشيخ سامي أبي المنى: مستمرون بمحاولة تقريب وجهات النظر
فيديو
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
29/01/2023 16:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
29/01/2023 16:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
29/01/2023 16:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact